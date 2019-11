Cum identificăm depresia la copii şi adolescenţi? 15% dintre adolescenti sufera de depresie severa si nu sunt diagnosticati, releva studii recente in domeniu. Adolescenta este varsta la care depresia poate atinge un prag maxim, fiind asociata uneori cu atacuri de panica si, in cele mai grave cazuri, cu ganduri suicidare. Insa dezechilibrele apar, de cele mai multe ori, in copilaria mica si se rostogolesc ani intregi. Din pacate, multi parinti nu realizeaza ce se intampla, de fapt, cu copiii lor. Irina Gruia, psiholog si psihoterapeut, explica de unde vine depresia, cum o putem identifica la copil si adolescent si cum putem lupta impotriva ei.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

