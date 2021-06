Stiri pe aceeasi tema

- Imediat dupa ce a caștigat Chefi la cuțite, Narcisa Birjaru a devenit o adevarata personalitate in showbizul romanesc, așadar premiul pe care l-a obținut nu a insemnat doar o suma, ci și drumul catre faima. Iata cum i s-a schimbat viața tinerei și cum este acum privita in public de catre cei care o…

- Unul dintre concurenții emisiunii culinare „Chefi la cuțite”, difuzata de Antena 1, a ieșit la atac. Este vorba despre Riki, care a luat-o in vizor pe Elena Matei. Despre care a spus ca s-a schimbat in rau dupa ce a ajuns in finala concursului. Mesajele pe care le-a transmis Riki de la emisiunea „Chefi…

- Keed a fost unul dintre concurenții de la Chefi la cuțite care nu a avut nicio șansa la inceput, așa cum chiar Florin Dumitrescu a marturisit. Cu toate acestea, artistul a dorit sa demonstreze ca poate, ca este responsabil și perseverent și a reușit sa-i impresioneze pe jurați de nenumarate ori. Iata…

- Elena Matei i-a impresionat atat pe colegii de la Chefi la cuțite, cat și pe fanii emisiunii cu energia sa debordanta. Totuși, in spatele zambetului molipsitor, tanara de 23 de ani ascunde o poveste trista.

- Ștefan Borleanu face declarații bomba, dupa ce nu s-a calificat in finala Chefi la cuțite și a ajutat-o pe Elena Matei cu meniul. Concurentul lui Florin Dumitrescu a declarat ca a fost naiv pentru ca acceptat sa faca asta, susținand ca și-ar fi dorit sa aiba și el șansa de a avea propriul meniu in finala…

- Dubla sarbatoare in viața Elenei Matei de la Chefi la cuțite. Astazi, concurenta de la show-ul culinar și iubitul ei iși aniverseaza ziua de naștere impreuna, fiind nascuți in aceeași zi. Pentru a le face o bucurie fanilor, dar și pentru a marca aceste doua momente importante, tanara le-a impartașit…

- Alexandro Matias și-a deschis sufletul in fața telespectatorilor Antena Stars și a vorbit despre unul dintre cele mai sensibile subiecte: relația cu tatal sau.Fostul concurent de la Chefi la cuțite a explicat in detaliu de ce nu mai țin legatura și de ce s-au indepartat atat de mult, incat barbatul…

- Elena Matei din echipa verde a lui Sorin Bontea este una dintre cele mai apreciate și indragite concurente din sezonul 9 „Chefi la cuțite”. Recent, fanii au descoperit cum arata iubitul acesteia.