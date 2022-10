Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul aerian Blue Air a formulat o plangere penala impotriva presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, pe care il acuza ca "a urmarit producerea unor daune materiale extrem de mari" companiei, prin "afirmatii false".

- Cincizeci de magazine Auchan din toata tara au fost amendate de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu 750.000 de lei, iar 14 dintre acestea au fost inchise temporar. Printre neregulile descoperite de echipele de control au fost fructe si legume mucegaite, ustensile…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat bilantul controalelor facute la Lugoj. Seful ANPC, Horia Constantinescu, a anuntat ca la Lugoj au fost aplicate amenzi in valoare de 281.000 de lei, la care se adauga alte 22 de avertismente. 14 societati au fost inchise temporar, iar 6…

- Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Timis a efectuat, in aceata saptamana, o ampla acțiune de control in Lugoj. La acțiune au fost prezenți și Horia Constantinescu, președintele Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC), și Paul Anghel, directorul…

- Protectia Consumatorului a inchis, pe banda rulanta, supermarketuri, in ultimele luni, pentru nereguli grave. Este vorba atat despre faptul ca erau scoase la vanzare produse expirate, cat si despre modul in care acestea erau depozitate, in vitrine insalubre sau la temperaturi necorespunzatoare. Horia…

- Horia Constantinescu, presedintele Autoritații Nationale pentru Protectia Consumatorilor, a explicat ca supermarketurile din Romania ii trateaza pe romani ca cetațeni de mana a doua.”Suntem consternați de faptul ca suntem singurii care evalueaza rafturile asistate in sens al temperaturii din magazine.…

- Comisarii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara pentru o perioada de pana la șase luni a cinci magazine apartinand retailerilor Carrefour, Lidl, Kaufland si Mega Image, aflate in sudul Litoralului, informeaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), citați…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a afirmat, luni, in cadrul unei conferințe de presa, ca Blue Air se pregateste sa iasa din piata si amana primirea procesului verbal. ANPC a amendat, saptamana trecuta, compania aeriana cu suma de doua milioane…