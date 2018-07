Stiri pe aceeasi tema

- Comisia parlamentara speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a trecut din nou la dezbaterea modificarilor la Codul Penal, imediat dupa votul din Senat. Marti este programat votul final din Camera Deputatilor.Reprezentantii UDMR in comisie au…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat, marti, ca dezbaterile la Codul penal dureaza de cateva luni, modificarea acestuia nefiind deci facuta in graba. El a mai sustinut si ca modificarile erau necesare si ca aceasta lege „nu il priveste pe Liviu Dragnea in mod particular” .

- "In fapt, am incercat sa simplificam aceasta dezbatere la nivelul institutiilor insarcinate cu aplicarea legii. Marea majoritate a amendamentelor provin de la CSM si de la asociatiile profesionale. Am vazut forma finala si ca initiator va pot spune ca sunt multumit cu faptul ca am depasit aceasta…

- Instanța ar putea achita toate dosarele trimise anul trecut in judecata, pentru abuz in serviciu, daca Parlamentul ar aproba redefinirea acestei infracțiuni – susține DNA . O alta consecința ar fi aceea ca procurorii vor fi obligați sa inchida numeroase ...

- Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei reia, luni, dezbaterile pe marginea modificarilor la Codul penal, unul dintre articolele care urmeaza sa fie analizate fiind cel referitor la abuzul in serviciu. Sedinta este programata sa inceapa la ora 10.30, potrivit Agerpres. ...

- Comisia speciala parlamentara condusa de deputatul PSD Florin Iordache incepe joi sa dezbata modificarile la Codul penal, cel mai așteptat articol fiind cel privind art. 297 - abuzul in serviciu. Mai multe amendamente au fost depuse la comisie privind acest articol. Nu se regasesc printre aceste propuneri…

- CSM a propus, in cadrul comisiei speciale pe legile justitiei, un amendament pentru redefinirea abuzului in serviciu. Potrivit amendamentului, infractiunile de serviciu, precum delapidarea, abuzul in serviciu si neglijenta, nu vor mai fi pedepsite cu inchisoarea daca prejudiciul material este mai mic…

- Dupa o vacanta de Paste prelungita, parlamentarii se intorc de maine la treaba. Prioritatea lor va fi in urmatoarea perioada modificarea Codurilor Penale, care trebuie puse in acord cu mai multe decizii ale Curtii Constitutionale, dar si cu directive europene.