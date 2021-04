Ministerul Educației a incetat, in data de 29 martie 2021, toate parteneriatele cu Asociația pentru Implementarea Democrației (AID, a lui Alexandru Cumpanașu) in toate cele trei proiecte din 2018 și 2019, anunța instituția. In prezent, intre Ministerul Educației și Asociația pentru Implementarea Democației (AID) nu exista nicio colaborare/parteneriat/acord privind desfașurarea unor activitați finanțate din fonduri […] The post Cum i-a taiat statul roman "teava" cu bani lui Alexandru Cumpanașu first appeared on Ziarul National .