Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo ANM arata ca ploile nu se vor opri in mai multe regiuni din țara, inclusiv in București. Meteorologii au transmis printr-o informare meteorologica in ce zone se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica. Vremea continua sa fie ploioase in mai multe regiunie din Romania, dupa…

- Bianca Dragușanu (39 de ani) are o fiica, Sofia Natalia (4 ani), din fostul mariaj cu prezentatorul TV Victor Slav (40 de ani). Fostul cuplu a fost casatorit timp de un an, din 2013 pana in 2014. Bianca Dragușanu, probleme cu fiica la gradinița. „A stat vanata 7 zile” Bianca și Victor au ramas in relații…

- Le admiram și ne dorim o silueta supla și tonifiata ca a lor. Deseori ne intrebam ce mananca, in ce cantitați, cat de des fac mișcare și, in principiu, care este secretul fizicului lor de invidiat. Multe dintre prezentatoarele de televiziune, actrițele și artistele din țara noastra au fost oneste in…

- In mediul online, solista a publicat o imagine rara, surprinsa in copilarie. In dreptul fotografiei, artista a scris: „Viața era mult mai simpla atunci…”. „De atunci superba!; Aș jura ca este: «Veronica, Veronica, fata dulce și cuminte!»; Adorabila!!”, au fost doar cateva dintre comentariile postarii.…

- Dana Rogoz (35 de ani) și soțul ei, Radu Dragomir (54 de ani) formeaza un cuplu de fix 17 ani. Perechea și-a oficializat relația in anul 2012 și are impreuna doi copii, un fiu și o fiica, Vlad Luca, in varsta de 6 ani, și Lia Elena, in varsta de 1 an. „Am implinit 17 ani de relație, cu brațele pline.…

- Vremea se menține ploioasa, arata prognoza meteo ANM. Pana in data de 2 iunie ne vom confrunta cu manifestari de instabilitate atmosferica in aproape toata țara. Meteorologii au emis doua atenționari de vreme severa, de tip cod galben și cod portocaliu. Prognoza meteo ANM arata instabilitate atmosferica…

- Invitata in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Cristina Vasiu (29 de ani) a povestit cum a reușit, in urma cu un an, sa slabeasca 18 kg. Solista a devenit cunoscuta dupa inscrierea in primul sezon al competiției Vocea Romaniei. A facut parte din echipa lui Horia Brenciu (48 de ani) și a ajuns pana in…

- Oana Zavoranu a fost invitata lui Catalin Maruța in podcast-ul „Acasa la Maruța”, unde a dezvaluit detalii picante despre divorțul de Pepe. La mai bine de 10 ani de cand și-au spus adio, vedeta a dezvaluit adevaratul motiv pentru care a decis sa se desparta de artist. Oana Zavoranu și Pepe au trecut…