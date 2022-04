Cum i-a schimbat Nicolae Ciucă adresa lui Klaus Iohannis Guvernul a avut pe ordinea de zi a ședinței de joi un proiect de Hotarare prin care a modificat adresa Administrației Prezidențiale din Șos. Cotroceni nr. 1 - 3 in Bd. prof. dr. Gheorghe Marinescu nr. 2, sectorul 5. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

