- Alin Oprea (48 ani) si Larisa, sotia lui, au decis initial sa divorteze pe cale amiabila. Artistul s-a mutat la hotel, insa cand a venit sa-si ia lucrurile, nu a mai putut intra in vila de 200.000 de euro, din zona Cismigiu, pe care a achizitionat-o din banii de concerte. Rudele nevestei au schimbat…

- Soția lui Alin Oprea nu ar fi aflat in urma cu cateva luni de infidelitatea artistului, ci știa de peste 1 an de zile ce se intampla. Larisa și-a pregatit un plan de razbunare, in momentul in care a aflat ca este inșelata.

- Scandalul dintre Alin Oprea și soția sa, Larisa, ia amploare pe zi ce trece. Cantarețul a marturisit in cadrul show-ului “Xtra Night Show”, de la Antena 1, ca fost nevoit sa sune la poliție din cauza agresiunilor și a amenințarilor venite din partea familiei Larisei.

- Alin Oprea continua șirul dezvaluirilor despre Larisa, femeia care i-a fost alaturi in ultimii 25 de ani și a dezvaluit care a fost momentul in care s-a refugiat in brațele noii sale iubite.

- Alin Oprea și Larisa au decis sa divorțeze dupa o casnicie ce dura de peste 20 de ani. Cei doi au impreuna doi copii majori, insa, pentru relația lor nu mai este nimic de facut, motiv pentru care recent, ei ai ajuns la notar pentru divorț, urmand sa se intalneasca la tribunal, avand de imparțit și bunuri.…

- La trei luni de cand au aparut primele zvonuri despre divortul dintre Larisa si Alin Oprea, de la Talisman, artistul a oferit, in exclusivitate pentru Click!, un interviu in care vorbeste deschis despre schimbarile din viata lui: renuntarea la alcool, noua iubita și familia cu Larisa. Are un tonus de…

