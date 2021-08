Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca nu se considera responsabil de campania de vaccinare pentru ca nu are atributii in acest sens ca presedinte al Camerei Deputatilor, insa a mentionat ca, in calitate de lider al PNL, a "urmarit sistematic, a realizat indemnuri si a propus solutii". Liderul…

- In ultimii doi ani, Apple a luat decizia de a se concentra pe upgrade-uri majore ale liniei sale de produse, iar aceasta a rezultat intr-un adevarat succes, atat din punct de vedere al performanței produselor care au primit upgrade-uri, cat și al rezultatelor financiare. Gigantul din Cupertino a anunțat…

- Liderul unei grupari din Alba Iulia, care, prin intermediul unor conturi false de Facebook, ar fi deturnat donațiile destinate unor oameni grav bolnavi de cancer, a explicat in fața anchetatorilor ce l-a determinat sa comita cele peste 100 de inșelaciuni. Polițiștii din Alba au descins, joi dimineața,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…

- O grupare de romani a reușit sa fure nu mai puțin de doua milioane de dolari dintr-o banca franceza. Sute de tranzacții frauduloase au fost raportate. Sute de clienți ai bancii franceze La Banque Postale au fost lasați fara bani in conturi de o grupare de romani. Creierul era un barbat de 35 de ani…