- Modulul 3 de scoala incepe astazi, 9 ianuarie si dureaza intre 4 si 6 saptamani. Elevii revin in banci dupa vacanta de iarna, cea de-a doua vacanta a anului scolar 2022-2023. Ministrul Educației recomanda purtarea maștii, in contextul numarul mare de cazuri de gripa.

- Creșterea alarmanta a numarului cazurilor de gripa pune pe jar specialiștii. Medicul pediatru Mihai Craiu explica parinților cum sa recunoasca trei semne periculoase la copiii bolnavi. Atunci se impune mersul la spital. Intotdeauna dupa sarbatori, spune specialistul, se observa o creștere a numarului…

- Astazi, Alexandru Rafila a anunțat stare de alerta epidemica, situația care aduce mai multe recomandari și masuri luate de autoritați. Ministrul Sanatații a explicat faptul ca s-au identificat masuri astfel incat sa nu existe posibilitatea ca Romania sa se confrunte cu o situație dificila, cum ar fi…

- Cursurile scolare vor fi reluate normal si nu sunt luate in calcul suspendarea sau desfasurarea online, a anuntat Ministerul Educației dupa o sedinta convocata de Ministerul Sanatatii. ”Precizam, inainte de toate, ca scolile se vor redeschide in conditii normale si nu avem in vedere suspendarea cursurilor,…

- Mii de cazuri de infecții acute respiratorii și pneumonii au fost inregistrate in județul Constanța, conform reprezentanților DSP, iar numarul cazurilor de gripa a crescut de cinci ori intr-o saptamana. Conform reprezentanților DSP, pe raza județului Constanța s-au inregistrat 3546 infecții acute ale…

- Judetul Vaslui se confrunta cu o crestere semnificativa a numarului de infectii ale cailor respiratorii superioare, in ultima saptamana fiind semnalate 526 de cazuri, dintre care 69 internate, fata de 212, inregistrate in perioada anterioara de raportare, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca numarul de viroze crește rapid in aceasta perioada, iar proporția cazurilor de gripa trece de 10%. Potrivit oficialului, suntem in a treia saptamana de creștere rapida a numarului de viroze respiratorii și cazuri de gripa, transmite Stiripesurse.ro,…