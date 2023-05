Stiri pe aceeasi tema

- Nicu ii crește singur pe baieții lui, dupa ce autoritațile au stabilit domiciliul la el, in urma divorțului de soție. Copiii plang de dorul mamei, pentru ca au fost parasiți din anul 2016. Femeia a fugit de langa ei, iar de atunci este de negasit. Ce a marturisit tatal lor, in exclusivitate pentru Acces…

- Pentru Milica, cei doi nepoți sunt lumina ochilor de cand au venit pe lume. Copiii au ajuns in grija bunicii care s-a zbatut sa le ofere un trai cat mai bun, insa la un moment dat Milica a trebuit sa ia o decizie extrem de grea și care ar putea acum sa o coste scump. Iata ce a declarat la Acces Direct!

- Mirela Vaida a povestit in mediul online prin ce a trecut și care a fost motivul pentru care nu a reușit sa ajunga la emisiunea pe care o prezinta. Vedeta nu s-a putut abține și a izbucnit pe contul ei de Instagram.

- Mirela Vaida a explicat care este motivul pentru care ea nu-și incurajeaza copiii sa se uite la Acces Direct. Aceasta le recomanda, insa, sa priveasca alte canale la tv, pentru varstele lor.

- Mirela Vaida se poate considera o femeie implinita! Prezentatoarea de la Acces Direct are motive sa se mandreasca cu copiii ei. Ce pasiuni au Vladimir și Carla. Ce a postat vedeta pe o rețea de socializare.

- Aurelia, o femeie in varsta de 66 de ani a aflat ca este inșelata de 47 de ani de catre soțul ei. Iubita este nimeni alta decat propria sora, mai mica cu doi ani. Aceasta i-a prins pe amorezi și in fapt, in urma cu mai mulți ani, dar nu a divorțat.

- Alin Oprea și Medana se casatoresc religios anul acesta. Intr-un interviu pentru Spynews, Medana a anunțat cum decurg pregatirile, dar și ce sentimente o incearca inainte de marele eveniment. Dupa ce pe 13 decembrie 2022, Alin Oprea și Medana s-au casatorit civil, indragostiții au hotarat ca nu mai…