Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adela Popescu a marturisit ca a ajuns cu fiul ei cel mic la spital, de urgența. Vedeta a trecut prin momente cumplite și a povestit tot ce s-a intamplat in urma cu doar cateva luni. Iata ce declarații a facut artista in cadrul emisiunii!

- Adela Popescu și Radu Valcan formeaza o familie frumoasa, dar au existat și momente mai delicate, dupa cum a povestit prezentatorul TV, in cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Casnicia Ralucai Pastrama a fost pusa sub semnul intrebarii in ultima perioada, de niște zvonuri care au anunțat desparțirea de soțul ei. Ca sa clarifice situația, vedeta a spus tot adevarul, in exclusivitate la Antena Stars, și a vorbit depsre perioada prin care trece acum.

- Alexandra Velniciuc, in varsta de 42 de ani și Șerban Puiu, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de 20 de ani, insa, cei doi nu vor sa devina parinți. Actrița a spus care este, de fapt, motivul pentru care nu este mama. Actrița a vorbit sincer și a marturisit ca nu iși dorește in acest…

- Bruneta a marturisit ca fix de ziua Ziua Indragostiților ea și Florin Pastrama s-au sarutat pentru prima data, acela fiind și momentul in care el i-a cucerit inima pentru totdeauna. Iata ce declarații a facut vedeta despre inceputul relației cu Florin Pastrama, dar și ce vești mai aduce din Dubai.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit care este secretul casniciei fara divorț, astfel ca ea și soțul ei sunt casatoriți de 12 ani. Vedeta a vorbit și despre inceputul relației cu Viorel Lis. Iata ce dezvaluiri a facut soția fostului edil al Capitalei!

- Georgiana Lobonț a plecat la munte sa se relaxez, dupa scandalul cu divorțul și lansarea piesei sale, care se bucura acum de succes. Vedeta a refuzat sa raspunda la orice intrebare legata de divorțul pe care soțul sau a spus ca l-a inaintat, in schimb au aparut impreuna la televizor, mai fericiți ca…