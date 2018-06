Cum funcţionează un centru care coordonează activitatea Uber n 11 ţări, inclusiv Romnia Peste 4.000 de angajati lucreaza in centrele de dezvoltare ale Uber, din cei 16.000 pe care ii are compania in total la nivel global. Sunt zece astfel de centre in intreaga lume, iar cel din Cracovia, Polonia, se ocupa si de Romania, pe langa alte 10 piete. Cine sunt cei care lucraza aici si cum incearca ei sa rezolve problema soferilor care vor sa faca bani din curse anulate sau a utilizatorilor care-si uita lucrurile in masinile Uber. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

