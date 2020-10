Cum functioneaza un amanet auto? Intr-o perioada in care bancile acorda tot mai greu imprumuturi, atunci cand ai nevoie de bani intr-un timp foarte scurt si nu esti eligibil pentru un imprumut la banca sau nu ai timpul necesar sa parcurgi tot procesul lung si anevoios de acordare a unui credit de catre o astfel de institutie, serviciile unui amanet auto devin din ce in ce mai mult o solutie simpla, rapida si eficienta sa iti rezolvi impasul financiar. Datorita cererii mari pe piata, casele de amanet auto s-au extins si astazi putem apela la amanet auto Buzau sau amanet auto Focsani, iar lista continua. Este simplu si rapid,… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat sambata, 19/09. a.c., intr-o conferința de presa susținuta la Bacau, proiectele pe care Guvernul le are in infrastructura rutiera și feroviara din județele Moldovei.Cu privire la soseaua de centura a municipiului Bacau, Ludovic Orban a subliniat ca va fi finalizata…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, joi, ca a fost semnat contractul pentru proiectarea drumului expres Constanta-Tulcea care va face legatura cu Coridorul 9 Pan-European, urmand sa fie astfel realizata conexiunea Portului Constanta cu tarile de pe flancul estic al Uniunii Europene si cu toate tarile…

- In urma cu puțin timp, polițiștii vranceni din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic o mașina cu numere de Buzau pentru un control de rutina pe B-dul Unirii din Focșani. Din cauza faptului ca persoanele care se aflau in autoturism aveau dificultați de vorbire, polițiștii au suspectat ca ar putea…

- "Ministrul Lucian Bode a participat astazi, 25 august 2020, la Gaesti, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, alti ministrii ai cabinetului si reprezentanti ai autoritatilor locale la semnarea de catre conducerea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere si cei ai asocierii Search…

- Arhiepiscopul Ciprian a binecuvantat spalatoria ecologica „Fulg de nea”, din municipiul Buzau, destinata in special curațarii veșmintelor liturgice.Este singura spalatorie de acest tip din zona, a spus ierarhul care si-a exprimat speranta ca „slujitorii bisericilor din Eparhia noastra vor…

- Promisiunile curg mai usor decat se asterne asfaltul. Guvernul garanteaza nu unul, ci doua șosele moderne care vor uni Moldova cu țara. Cand vor fi gata autostrazile Unirii și Moldovei Regiunea istorica Moldova, fara nici un kilometru de autostrada, ar putea avea o șosea moderna in 7 ani. Pe hartie,…

- Promisiunile curg mai usor decat se asterne asfaltul. Guvernul garanteaza nu unul, ci doua drumuri de mare viteza care vor uni Moldova cu țara. Cand vor fi gata autostrazile Unirii și Moldovei Regiunea istorica Moldova, fara nici un kilometru de autostrada, ar putea avea o șosea moderna in 7 ani. Pe…