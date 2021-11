Cum funcționează sistemul de protecție împotriva inundațiilor din Veneția Dupa zeci de ani in care s-au trezit in fiecare an cu orasul inundat de mai multe ori, venetienii au, in sfirsit, motive de bucurie. Sistemul de protectie la inundatii, o investitie de citeva miliarde de euro, este in faza de testare si, cel putin pina acum, si-a dovedit eficienta, transmite Știri.md cu referire la Stirileprotv.ro. Asta spre multumirea localnicilor, dar si a turistilor care Citeste articolul mai departe pe noi.md…

