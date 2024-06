Stiri pe aceeasi tema

- Emoțiile specifice finalizarii ciclului gimnazial continua pentru elevi și familiile acestora. Rezultatele finale la Evaluarea Naționala 2024 vor fi publicate in 9 iulie, iar pana in 22 iulie elevii vor putea completa opțiunile in fișele de inscriere la liceu. Repartizarea computerizata pentru admiterea…

- Proba de la matematica, a doua din cadrul Evaluarii Naționale 2024, a inceput la ora 9.00, iar elevii au la dispoziție doua ore sa rezolve subiectele. Libertatea va publica subiectele imediat ce vor fi disponibile.UPDATE 10.30: Subiectele la matematica la Evaluarea Naționala 2024, subiectul I și II:…

- Evaluare Nationala 2024: Precizari din partea ministrului Ligia Deca, legate de repartizarea elevilor și corectarea lucrarilor Evaluare Nationala 2024: Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca Evaluarea Naționala care va incepe pe data de 25 iunie cu proba de Limba si literatura romana, se va desfasura…

- Centrul Județean de Excelența Alba implementeaza un interesant proiect educativ destinat elevilor și profesorilor. Este vorba de “Societatea romaneasca – societate europeana”, un proiect demarat la inceputul acestui an și care se va finaliza in luna iulie. Proiectul se dorește a fi o alternativa la…

- Ministerul Educației și Cercetarii (MEC) informeaza suplimentar comunitatea educaționala și factorii interesați ca admiterea in clasa a X-a de liceu are loc doar in baza rezultatelor mediei de concurs și nu impune probe suplimentare, noteaza Noi.md. Aceasta este alcatuita din media notelor anuale la…

- De maine, elevii revin la școala și intra oficial in ultimul modul al anului școlar 2023-2024. Modulul cinci se intinde pana in 21 iunie 2024, pentru cei mai mulți dintre elevi. Intre timp, insa, elevii de final de ciclul de invațamant – gimnaziu și liceu – se pregatesc pentru examene. Și elevii din…

- Programul „Euro 200” pentru elevi și studenți. Calendarul pentru cumpararea de calculatoare subvenționate Programul „Euro 200” pentru elevi și studenți. Calendarul pentru cumpararea de calculatoare subvenționate In „Monitorul Oficial al Romaniei” nr. 329/10.04.2024 a fost publicat Ordinul nr. 4.138/03.04.2024…

- Admiterea la liceu sau la facultate ar putea depinde de nota la purtare, dupa ce violența in școli a devenit un fenomen scapat de sub control. Propunerea aparține unui lider sindical, in condițiile in care in fiecare zi zece copii sunt agresați pe holurile școlii de colegi.