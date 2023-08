Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc de la Mangalia la Navodari va fi inspectat de o nava militara și un elicopter dupa ce luni, o mina marina a explodat in zona digului in Costinești, iar scafandrii Forțelor Navale au interveni pentru neutralizarea unei alte mine marine. Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral…

- O explozie s-a produs, luni dimineata, in zona digului din statiunea Costinesti, in urma acesteia nefiind inregistrate victime. O a doua mina a fost semnalata plutind in deriva, in aceeasi zona.

- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești, Romania. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar fi depistat o a doua mina, care inca plutește, relateaza presa romana .

- O explozie puternica a avut loc in zona digului din fața Hotelului Forum din Costinești. Din primele date, ar fi vorba despre o mina marina. Echipele de intervenție sunt in alerta, mai ales ca ar fi depistat o a doua mina, care inca plutește.

- O mina marina ar fi explodat in apa, in Costinești. Incidentul a fost semnalat printr-un apel la numarul unic de urgența 112. Potrivit primelor informații, explozia s-a produs in zona digului din golful francez din fața Hotelului Forum. Nu exista victime. Citește și: Video. Accident grav in Argeș! Cinci…

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Nova Kahovka, din regiunea ucraineana sudica Herson, ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele de la Marea Neagra, a avertizat miercuri, 21 iunie, Paul Heslop, responsabil ONU pentru actiunile impotriva minelor…

