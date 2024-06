Politistii atrag atentia asupra faptului ca o noua metoda de inselaciune ia amploare. Aceasta se numeste „Coletul”. Consta in trimiterea, catre destinatari, a unor colete cu „cumparaturi”. Cum sunt pacaliti oamenii? Cei care le primesc trebuie sa plateasca pentru ele doua-trei sute de lei, insa obiectele din interior valoreaza mult mai putin. Politia recomanda celor […] The post Cum funcționeaza noua metoda de inselaciune, denumita „Coletul”. Feriti-va de aceste mesaje! first appeared on Ziarul National .