Cum funcționează „deconstrucția”? Limbajul structureaza gandirea și acțiunile noastre. Filozoful francez Jacques Derrida este, probabil, cel mai cunoscut pentru conceptul de „deconstrucție”. E un subiect care mi-a atras atenția de mulți ani; azi a venit ziua sa-l pun intr-un articol. Deconstrucția este mai degraba o modalitate de a ințelege limbajul, o forma de analiza a limbajului, nu o tehnica / metoda de analiza a acestuia. Ajuta la identificarea „inconsistențelor” din orice formulare, fie ca este vorba despre text, fie ca este vorba despre vorbire. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol si foto: scientia.ro

