Cum funcționează cel mai bun tratament pentru durerile de spate Durerea de spate este o condiție comuna, care poate avea numeroase cauze, printre care o postura greșita, efortul excesiv, stresul constant de la serviciu sau de acasa ori lipsa anumitor exerciții. Pentru un numar considerabil de pacienți, simptomele sunt cronice, ceea ce inseamna ca durerile țin mai mult timp sau apar in mod repetat. Cu toate acestea, portul și terapia prin exerciții fizice, atunci cand sunt efectuate in mod corespunzator, pot oferi ameliorare, anunța descopera.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro .ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a ținut sa dea asigurari ca este sanatos fizic și mental, asta dupa ce a comis o serie de gafe care au starnit ingrijorare in SUA. Biden a dat impresia ca uita lucruri importante și are dificultați de concentrare, dar susține ca este sanatos ”fizic și mental”. Fii…

- Aviatia rusa a inceput sa patruleze frontierele Uniunii Statale pe care Rusia o are cu Belarus, in cadrul gruparii regionale de forte, creata de ambele tari pentru a contracara ''amenintarile Occidentului'', a informat joi Ministerul Apararii din Belarus, citat de EFE si Reuters, transmite Agerpres.…

- Organizația Mondiala a Sanatații se declara ingrijorata de raspandirea Ebola deoarece nu știe cum s-au imbolnavit ultimii opt pacienți din Uganda potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Cuba va demara o noua etapa a unui studiu clinic ce vizeaza un medicament dezvoltat de un laborator national cu scopul de a trata maladia Alzheimer, care figureaza printre principalele cauze de deces in aceasta tara, a anuntat vineri intr-un raport Ministerul cubanez al Sanatatii, citat de AFP, informeaza…

- Estonienii au fost avertizati sa fie pregatiti pentru posibile pene de curent, daca Rusia decide sa elimine tara din reteaua lor comuna de electricitate. Premierul Kaja Kallas a dezvaluit de asemenea ca fortele armate desfasoara cele mai ample exercitii de pana in prezent, ca reactie fata de "intimidarea…

- Provocand pierderea progresiva a memoriei, maladia Alzheimer - marcata miercuri, 21 septembrie, printr-o zi internationala dedicata combaterii acestei boli - afecteaza peste 30 de milioane de persoane la nivel mondial si ramane inca fara un tratament curativ, informeaza marti AFP. Fii la curent…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Guvern, ca serviciul SMURD coordonat de Raed Arafat este eficient și funcționeaza, motiv pentru care „nu se cade sa intervenim sa-l transferam”, in contextul in care ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a afirmat in repetate randuri ca serviciile…

- Peste 50.000 de soldati vor lua parte la un amplu exercitiu al armatei ruse in aceasta saptamana, transmite luni DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…