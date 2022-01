Cum funcţionează barometrul? Furtunile sunt anuntate de scaderea presiunii atmosferice Barometrul este un dispozitiv folosit pentru masurarea presiunii atmosferice. Acesta masoara presiunea exercitata de atmosfera terestra folosind apa, aerul sau mercurul. Tendintele de modificare a presiunii atmosferice sunt folositoare pentru ca anunta schimbarile pe termen scurt ale vremii. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

