- Sectiunile de comentarii ale cititorilor de la importante site-uri de stiri occidentale au fost infiltrate de trolli pro-rusi care incearca sa manipuleze imaginea opiniei publice, releva un studiu britanic, citat de DPA. Potrivit cercetatorilor, aceasta operatiune majora de influentare…

- „Vreau sa-i asigur pe oameni ca eforturile noastre politice si diplomatice pentru a gasi o solutie pentru Afganistan vor continua, desigur, in cooperare cu talibanii, daca va fi necesar”, a precizat Boris Johnson, potrivit Reuters. Premierul a mai spus ca situația de pe aeroportul din Kabul, unde mii…

- Dupa incalcarea frontierelor maritime, exerciții militare cu o orientare antirusa și susținerea cu arme a aliaților – in loc sa-și ceara scuze pentru incidentul cu distrugatorul britanic “Defender” la capul Fiolente, au urmat noi amenințari. NATO a dat de ințeles foarte clar: nu va pleca din Marea…

- Rusia va lua masuri adecvate in cazul in care frontiera sa de stat din Marea Neagra va fi incalcata, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, exprimand ingrijorarea Moscovei cu privire la declaratiile facute anterior de ministrul britanic de externe Dominic Raab, potrivit…

- Anunțul a fost facut de Dominic Raab, ministrul de Externe al Marii Britanii, in contextul ultimului incident, din cea de-a doua jumatate a lunii iunie. El a precizat ca navele militare britanice vor continua sa tranziteze „apele ucrainene”, in Marea Neagra. Rusia a susținut, pe 23 iunie, ca un distrugator…

- Nava de razboi britanica despre care Rusia spune ca a intrat ilegal in apele sale teritoriale de langa Crimeea saptamana trecuta a facut acest lucru pentru a observa in detaliu reactia fortelor rusesti, a declarat presedintele Vladimir Putin miercuri in cadrul sesiunii sale anuale de intrebari-raspunsuri,…

- Ministerul britanic al Apararii investigheaza circumstantele in care documente clasificate au fost gasite intr-o statie de autobuz din Anglia de un cetatean care le-a predat jurnalistilor BBC. Printre documente se numara informatii sensibile cu privire la Rusia si propuneri legate de implicarea viitoare…