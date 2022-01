Cum funcţionează antibioticele Observandu-se excesul in administrare, antibioticele sunt eliberate doar pe baza de reteta in Romania (și in multiple alte țari). Cat de periculoase sunt luate fara sfatul medicului? In ce cazuri sunt utile? Cum se fabrica? Raspunsurile sunt la un clic distanta... Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin pediatric impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie, iar cel mai probabil copiii cu varsta intre 5 și 11 ani se vor putea vaccina fie de la finalul lunii ianuarie, fie de la inceputul lunii februarie. Avand in vedere ca formele severe de COVID-19 la…

- Noi restrictii anticoronavirus afectand calatoriile au intrat in vigoare de luni in Italia, informeaza DPA. Clientii trebuie sa dovedeasca ca au fost vaccinati ori s-au recuperat dupa coronavirus pentru a avea acces in hoteluri, centre de congrese si restaurante sau sa foloseasca teleschiuri si transportul…

- Așa cum s-a mai spus cu alte ocazii si sub alte forme, problema cea mai grava a AFER este aceea ca in cadrul acestei institutii exista si functioneaza de cațiva ani o grupare de familii si cumetrii, sub forma unei structuri paralele de conducere formata din persoane cu functii de conducere, al carui…

- Investitiilor si Fondurilor Europene, Dan Vilceanu, afirma ca autoritatile din Romania nu intentioneaza sa faca in urmatoarea perioada o renegociere a prevederilor Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), care a fost aprobat in Consiliul ministrilor de Finante si Economie al Uniunii…

- Aplicația Uber este disponibila in Bacau de ieri, 8 decembrie, orașul nostru devenind al paisprezecelea din Romania catre care compania se extinde. Incepand de astazi și pana pe 12 decembrie, toți utilizatorii din Bacau se vor bucura de cate trei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Program și orar Lidl de 1 decembrie. Cum funcționeaza supermarket-ul de Ziua Romaniei. Afla chiar acum ce programe eu magazinele de 1 decembrie și de Sfantul Andrei. Magazinele din Romania au fost puse in situații fara precedent in ultimul an, in contextul in care autoritațile au impus mai multe reguli…

- Varianta Omicron a virusului SARS CoV 2 a acumulat un numar mare de mutatii comparativ cu tulpina parentala. Unele dintre aceste mutatii sunt comune cu unele variantele anterioare si pot conduce la infectiozitate si transmisibilitate crescute, evitarea unor mecanisme de raspuns antiviral si chiar rezistenta…

- „Legea Educației reglementeaza aplicabilitatea planurilor cadru de invațamant și pentru unitațile de invațamant particular, similar cu cele de stat (cu excepția celor care invața dupa curriculum-ul altor state/registru special).Exista legatura intre structura anului școlar și planurile cadru. Astfel,…