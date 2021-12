Cum folosim aceste carduri de credit cu bani? Un card de credit este un tip de card bancar care poate accesa linia de credit stabilita de banca pe baza veniturilor și obligațiilor dvs. de plata. Indiferent de operațiune (plata catre comerciant, pe Internet, retragere numerar), banca va plati pentru bunurile pe care le-ați achiziționat, iar apoi va va restitui suma cheltuita integral sau parțial, dupa alegerea dvs. Prin urmare, un card de cumparaturi este un imprumut revolving pe termen lung – un imprumut a carui suma maxima utilizabila scade pe masura ce folosești banii de pe card și crește pe masura ce rambursezi (revenirea la limita inițiala).… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

