- Președintele truc și partidul sau de guvernamant au adoptat noi reguli in stilul UE pentru a-și consolida controlul asupra platformelor digitale inainte de alegerile din aceasta luna, scrie Politico.eu .In campania sa de a pastra președinția Turciei, Recep Tayyip Erdogan are o arma secreta: reprimarea…

- Erdogan si-a suspendat campania electorala din cauza unor probleme de sanatate minore, transmite Reuters, citat de Digi24. Președintele turc avea planificate pentru miercuri discursuri in trei provincii din Anatolia centrala.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a denunțat drept "bestii" pe cei care ar fi decapitat soldați ucraineni, dupa apariția a doua inregistrari video ale execuțiilor pe rețelele de socializare.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost invitat la Summitul aliantei care va avea loc in iulie, in capitala lituaniana Vilnius, transmite CNN. Zelenski s-a referit la Summit in mesajul zilnic postat pe retelele de socializare.Presedintele…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, multumeste, marti, in ultimul mesaj postat pe retelele de socializare, toturor celor care pun presiune si atrag atentia ca razboiul se poate incheia mai repede, daca lumea este unita, prompta si determinata. El crede ca atitudinea Rusiei si amenintarea constanta…

- Pe retelele de socializare se vehiculeaza teoria ca presedintele Frantei, confruntat cu proteste de strada din pricina legii care creste virsta de pensionare, a vrut sa ascunda obiectul de lux, pentru a nu alimenta polemica. Imaginele cu presedintele Emmanuel Macron in timpul interviului in direct de…