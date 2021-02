Cum folosesc retailerii inteligența artificială pe platformele lor online În 2020 s-a înregistrat o mare tendința de democratizare și raspândire a AI (inteligența artificiala) în e-commerce. În timp ce în trecut doar giganții de comerț electronic foloseau algoritmi de învațare automata (ML) pentru a afla tendințele vânzarilor, acum chiar și micii comercianți sunt dispuși sa foloseasca AI și ML pentru a înțelege piața dinamica a modei, ceea ce le poate oferi șanse mai mari de a avea mai mult succes, arata analiza unui motor de cautare de moda online din România.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Platforma online de livrari Just Eat Takeaway, care opreaza și în România, s-a împrumutat cu 1,1 miliarde de euro, printr-o emisiune de obligațiuni covertibile în acțiuni, a informat compania, marți, la capatul unei serii de finanțari obținute de platforme similare din Europa.…

- Alianta Nationala a Organizatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) a semnalat vineri ca, in perioada desfasurarii online a activitatii didactice, pe platformele de socializare a fost dezvaluita atitudinea "nepotrivita" a unor cadre didactice fata de studenti si, ca urmare, solicita luarea de masuri…

- ​Platforma online Brainly, folosita și în România de elevi și studenți pentru a obține ajutor la teme, a primit joi o noua finanțare, de 80 de milioane de dolari, printre investitori numarându-se și compania de investiții Prosus, care deține cele mai mari afaceri online din România,…

- Alimentele, produsele pentru sport și fitness, jucariile, carțile, bijuteriile și cele pentru casa sunt categoriile care au înregistrat, anul acesta, cele mai mari creșteri ale vânzarilor în mediul online, la nivel mondial, potrivit unei analize realizate, în 40 de țari, inclusiv…

- 2020 a fost cel mai dificil an pentru retailul romanesc de la recesiunea din 2009-2010 incoace, cu centre comerciale complet inchise in primavara timp de doua luni, dar impactul general ramane inegal. Retailerii care aveau deja magazine online au fost caștigatori, avand in vedere ca vanzarile online…

- ​Pinepipe,un tool menit sa creasca productivitatea freelancerilor și a afacerilor mici, lansat pe piața din România în 2020 de doi antreprenori din Iasi, a fost desemnat cea mai buna și inovativa soluție de digitalizare din România la categoria Business & Commerce în cadrul…

- ​Cassa, un software pentru contabilitate care conține elemente de inteligența artificiala și machine learning, a atras KPMG România, filiala locala a uneia dintre cele mai mari companii de audit și consultanța de business la nivel mondial, ca lead investor în runda de finanțare targetata…

- ​​Peste 80% dintre companiile din România folosesc sisteme de planificare a resurselor organizației învechite și insuficient digitalizate, conform analizelor unei companii de consultanta, citata de Mediafax. Platformele moderne ar asigura o creștere a profitabilitații, în medie, cu…