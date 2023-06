Stiri pe aceeasi tema

- Prin aceasta intelegere – facuta publica marti -, Hunter Biden pledeaza vinovat de delicte fiscale si urmaza sa ajunga la o intelegere cu procuratura asupra detinerii ilegale a unei arme de foc ca toxicoman. Este neobisnuita rezolvarea unui dosar penal federal simultan cu depunerea unor acuzatii la…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, si-a recunoscut vinovatia in doua procese federale care il vizeaza, a anuntat marti procurorul responsabil de caz, potrivit AFP. El a pledat vinovat intr-un caz de frauda federala fiscala pe venit, a detaliat procurorul David Weiss. Hunter Biden,…

- Hunter Biden, fiul președintelui american Joe Biden, a fost de acord sa pledeze vinovat la doua acuzații privind neplata cu buna știința a impozitului pe venit, in cadrul unui acord cu Departamentul de Justiție, potrivit unor documente judiciare publicate marți, 20 iunie, informeaza Reuters și The New…

- Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA, James Comer, a declarat ca exista dovezi cu privire la plați de pana la 30 de milioane de dolari catre familia Biden. Republicanii spun ca dovezile provin dintr-un document intern FBI cunoscut sub numele de FD-1023, care detaliaza…

- Donald Trump a iesit brusc din scena, marti seara, la resedintia sa de la Mar-a-Lago, acolo unde le-a vorbit sustinatorilor sai timp de 25 de minute, de indata ce s-a intors de la New York, unde a devenit primul presedinte SUA pus sub acuzare, relateaza The Guardian. Fostul presedinte a incheiat brusc,…

- Fostul vicepreședinte Mike Pence a calificat inculparea lui Donald Trump de catre marele juriu drept un “scandal”, potrivit evz.ro. “Cred ca punerea sub acuzare fara precedent a unui fost președinte al Statelor Unite in legatura cu o problema de finanțare a campaniei electorale este un scandal”, a…

- Cum s-a transformat Putin dintr-un lider manipulator intr-un dictator „al fricii”? Va supraviețui regimul sau razboiului? Iata ce crede Daniel Treisman, profesor de științe politice la UCLA.