- Inrarea in vigoare a noilor norme pentru protecția datelor cu caracter personal, GDPR, a obligat giganții tehnologici Google si Facebook sa-și schimbe modelele de interfața insa acesta schimbare este facuta pentru a infreuna procedura prin care utilizatorii pot opta pentru protejarea datelor personale.Un…

- Investigatia Cambridge Analytica continua sa scoata la lumina noi abuzuri comise chiar sub nasul administratorilor Facebook, aratand cum reteaua de socializare a functionat ani de zile ca instrument de supraveghere in masa a utilizatorilor, servind terte companii si interese

- Facebook a avut acorduri de partajare a datelor cu cel putin 60 de producatori de dispozitive tehnologice si multe din acestea sunt inca in vigoare. Potrivit Gandul , care citeaza The New York Times, Apple, Amazon, Samsung si Microsoft s-au numarat printre companiile care au beneficiat de datele utilizatorilor…

- Conform unui raport Kaspersky, in primul trimestru din 2018 au existat peste 3,7 milioane de tentative de a vizita pagini frauduloase ale retelelor de socializare, dintre care 60% au fost pagini de Facebook false.

- Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postarilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai in aceasta tara profund catolica, conform unui anunt facut marti de gigantul social media american care incearca sa-si imbunatateasca transparenta privind…

- WhatsApp este probabil cea mai populara aplicatie de mesagerie instanta din lume, insa aceasta apartine tot de Facebook, iar in urma scandalului Cambridge Analytica, compania aduce modificari in toate serviciile sale. In cazul WhatsApp, modificarile sunt minore, insa acestea vor afecta in special utilizatorii…

- Serviciul de mesagerie WhatsApp, deținut de compania Facebook, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.