Cum fentează turiștii legea în Grecia – iată cât costă certificatele negative COVID-19 false In Grecia, turiștii cauta sa fenteze legea pentru a se putea bucura de vacanța in timpul pandemiei, chiar daca acest lucru zadarnicește eforturile de ținere in frau a raspandirii noului coronavirus. O modalitate prin care aceștia fac asta sunt testele negative falsificate. Spre exemplu, la Kulata-Promachonas, acestea au fost vandute cu cate 30-40 de euro, chiar inainte ca autoritațile elene sa adopte obligativitatea testarii turiștilor, potrivit Libertatea . Citește și: Unde te poți testa pentru a afla daca ai COVID-19. Lista centrelor de testare Un reportaj realizat de Mega TV a aratat ca in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Certificate false, in care era trecut ca deținatorul a fost testat negativ pentru COVID-19 erau vandute la punctul de trecerea frontierei Kulata-Promachonas, catre Grecia, cu sume cuprinse intre 30 și 40 de euro. ”Afacerea” a fost scoasa la suprafața de reporterii postului de televiziune ”Mega TV”.…

- Ministerul Sanatatii a facut publica duminica lista centrelor la care turistii care doresc sa mearga in Grecia se pot testa pentru COVID-19, pentru a se conforma conditiilor impuse de autoritatile de la Atena celor care intra prin punctul de frontiera Promachonas, de la granita bulgaro-elena.…

