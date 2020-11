Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai gustoasa varza murata se face dupa reteta regretatului gastronom Radu Anton Roman. Gospodarii sunt invatati pas cu pas cum sa acreasca varza pentru iarna si ce condimente se adauga pentru a fi delicioasa. De asemenea, o conditie esentiala o reprezinta vasul in care se depoziteaza: e musai sa…

- Bun gasit! Ce mai faceti? Ati umplut butoiul cu varza? Eu ma gandesc in fiecare zi daca este bine sa mai astept sau nu. Sa nu fie prea devreme. Si ma mai gandesc ca este o grija planificata, una dintre grijile anuale planificate. Uite ca… indiferent de vremuri, de problemele neprevazute care apar, varza…

- Fie ca o folosim pentru sarmalele de Craciun sau ca salata simpla de varza ori varza a la Cluj, nu ar trebui sa ne lipseasca din gospodarie. Sa o prepari e mai ușor decat crezi. Iata rețeta: INGREDIENTE • 20 de verze mici, cu frunza subțire • 8 legaturi de cimbru uscat • 15 crenguțe de marar uscat •…

- O serie de taifunuri care au lovit Coreea de Sud in vara acestui an au adus aceasta tara in pragul unei crize de varza murata, transmite Bloomberg.Campurile cultivate cu varza, care in aceasta perioada a anului este pusa la fermentat pentru a produce kimchi (-varza murata in stil coreean-),…

- Gospodinele se intrec toamna in conserve pentru iarna. Cele mai gustoase muraturi se fac dupa reteta regretatului gastronom Radu Anton Roman. O zeama mai ales pentru gogosari cu miere si otet, dar in care se pot pune si castraveciori, mere, pere, prune, gutui, struguri, ceapa si usturoi.

- Pregatita din timp de gospodine pentru iarna, zacusca este un preparat care umple camarile. Reteta delicioasei gustari o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia). Daca sunt respectati intocmani pasii gatirii, aperitivul va…

- Muraturile sunt printre preferatele romanilor, mai ales in sezonul rece. Cu toate astea, mulți nu știu ce bacterii se ascund in varza murata. Ce trebuie sa știe toți gurmanzii? Ce bacterii conține varza murata? Varza murata este printre preferatele romanilor atunci cand vine vorba despre legumele preparate…