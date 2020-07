Cum faci un eveniment restrâns să arate fabulos, pe timp de pandemie Nicu Bocancea, master florist internațional, propune celor care se pregatesc de nunți, botezuri sau evenimente private, in contextul restricțiilor impuse, sa adopte trendul-vedeta al sezonului in materie de decorare pentru a transforma un eveniment restrans intr-unul fabulos: aducem natura in interior sau pe terase. „Poți sa ajungi sa te simți ca intr-o padure racoroasa intr-o incapere mica sau pe o terasa acoperita. Orice spațiu interior sau terasat poate fi transformat in copia fidela a naturii, se poate umple de verde și de viu. Se pot folosi vase uriașe de peste 1 metru, in care se pot așeza… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

