Cum faci print screen la laptopurile Apple Macbook Captura de ecran sau print screen reprezinta termenul care este folosit pentru a descrie acțiunea de capturare a unui fișier de imagine statica a desktop sau ecranul computerului sau o anumita zona a ecranului. Astfel, funcția de captura de ecran permite utilizatorilor sa ia o imagine de tot ce este pe ecranul de afișare al dispozitivului lor. Aceasta caracteristica este utila atat ca fiecare dispozitiv electronic fie ca este vorba de telefoane mobile, tablete sau computer, toate acestea o are. Realizarea unei capturi de ecran pe un computer Mac Pentru a realiza o captura de ecran, apasa lung… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

