Inca puțin și primavara iși va pune amprenta pe pomi, plante, flori și intreaga lume. Și, bineințeles, pe gradina ta. In acest material iți facem cunoscute cateva secrete care te vor ajuta sa obții cea mai frumoasa gradinița cu flori. Folosește-te de sfarșitul iernii pentru a o pregati, mai ales ca vremea este de partea […]