- Un tanar de 18 ani din Arad este cercetat penal dupa ce, in urma unei perchezitii in casa in care locuieste, politistii au gasit o arma de tir si 500 de alice detinute ilegal, tanarul fiind suspectat ca folosea arma la braconaj, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului de presa al Inspectoratului de…

- O familie din Sibiu este disperata dupa ce baiețelul familiei, un copil de 8 ani, a disparut de acasa și nimeni nu mai știe nimic de el. Micuțul a plecat sambata seara de la domiciliu și nu s-a mai intors.

- Barcelona porneste astazi lupta pentru apararea titlului de campioana. Ar fi cel de al 27-lea in competitia in care sezonul trecut Atletico a terminat pe locul 2 si rivala de moarte, Real Madrid, pe 3.

- O noua proba obtinuta de experti poate face lumina in dosarul fetelor rapite si cel mai probabil ucise, in Caracal. Institutul National de Medicina Legala a finalizat expertiza antropologica a fragmentelor de oase descoperite in padurea de langa oras, in urma cu o saptamana. Principalul suspect, Gheorghe…

- Astazi se lanseaza campania „Hai la mine acasa!”, de catre Asociația Naționala pentru Turism Receptor din Moldova, in colaborare cu Poliția de Frontiera. Campania „Hai la mine acasa!” este dedicata cetațenilor din diaspora și moldovenilor, indemnați de a-și cunoaște țara, de a o explora, pentru a putea,…

- Bunicul Luizei, adolescenta de 19 ani pe care criminalul din Caracal a marturisit ca a ucis-o, nu poate accepta ideea ca nu și-a mai vazut nepoata de peste trei luni și este convins ca Gheorghe Dinca a avut mai mulți complici atunci cand a rapit-o pe fata.

- Uneori, ingredientele pe care le avem in propria bucatarie ne pot surprinde – de exemplu, uleiul de masline poate fi folosit pentru a-ți transforma podoaba capilara și a-ți oferi un par superb, sanatos și stralucitor. Uleiul de masline a fost folosit de milenii pentru proprietațile sale de imbunatațire…

- O adolescenta de 13 ani din Balomiru de Camp, comuna Șibot, județul Alba, este cautata de polițiști dupa ce mama fetei a anunțat ca minora a plecat de acasa in urma cu doua zile și nu a mai reve...