Paștele se apropie cu pași repezi, astfel ca majoritatea gospodinele au dat startul pregatirilor! Ei bine, noi venim in ajutor in acest sens și va spunem ca nu trebuie sa cumparați o mulțime de soluții pentru a face curat in intreaga casa, ci doar cateva plicuri de bicarbonat de sodiu. Iata trei trucuri util pentru orice femeie!