Cum faci cel mai gustos porumb fiert în doar 15 minute? Porumbul fiert este de cei mai mulți dintre noi, fiind consumat mai ales vara. Din pacate nu mulți sunt cei care știu cum se fierbe corect porumbul. Este o tehnica simpla de tot, iar rezultatul este unul mega delicios. Acesta se fierbe rapid și nu trebuie lasat prea mult timp in apa fierbinte, iar daca este gatit in exces, el se usuca repede. Porumbul perfect pentru fiert este acel crud, ce are Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

