- Bogat in fibre, potasiu si apa, dar cu resurse modeste de sodiu, dovlecelul are proprietati diuretice si se digera foarte usor. Vara, dovleceii pane sunt neplisiti d epe mese. Reteta deliciosului preparat o regasim la Radu Anton Roman, in lucrarea sa, “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti”.

- Mancare usoara de vara, delicioasa si sanatoasa, plachia de crap este nelipsita de pe mesele romanesti. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Delicioasa si usor de preparat, supa de rosii este nelipsita vara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, racoritoare pe arsita, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura…

- Castravetii pusi la murat vara sunt un adevarat deliciu. Usor de preparat, muraturile insotesc orice friptura sau mancarica de cartofi ori fasole. Reteta cartavetilor in saramura o regasim la regratatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea romanesti “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura…

- Garnitura nelipsita de pe mese, salata de rosii este un preparat usor si deosebit de sanatos. Exista insa cateva ingrediente care dau savoare mancarii. Reteta unei salate perfecte de rosii o aflam din cartea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), a regratatului gastronom Radu Anton…

- Preparatul traditional provine din zona Munteniei, unde exista numeroase interferente culinare italiene, grecesti si franceze. Mancarea capata o aroma deosebita daca adaugam si putin oregano sau cimbru, iar de pe masa nu pot lipsi castravetii murati, la servirea preparatului.

- Delicioasa si usor de preparat, ciorba de loboda este nelipsita primavara de pe mesele romanilor. Bogata in vitamine, mancarea se face cat ai clipi. Reteta gustosului preparat o regasim la regretatul gastronom Radu Anton Roman, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Desert delicios, usor de preparat, asezonat cu nuci si stafide, checul din Banat se gateste rapid. Reteta pe care o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia), ne invata cum sa nu dam gres cu preparatul.