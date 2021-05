Stiri pe aceeasi tema

- Ciorba de miel este un preparat nelipsit de pe masa de Paște a romanilor. Dar mulți se intreaba cat timp trebuie sa se fiarba carnea de miel pentru un rezultat cat mai gustos. Cat se fierbe carnea de miel pentru ciorba de Paște Cei care inca mai așteapta un raspuns la aceasta dilema trebuie sa […] The…

- Nicoleta este eleva in clasa a X-a in Giurgiu si de aproximativ trei ani este vegana si pasionata de gatit. Ii plac preparatele cat mai simple, dar in acelasi timp delicioase, iar una dintre retetele ei preferate este taitei verzi facuti in casa cu sos de spanac. ''De…

- Gatita in mod special in perioadele de post, ciorba de cartofi este un preparat delicios. Cu putine ingrediente, mancarea iese delicioasa daca este facuta dupa reteta din lucrarea „Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) a lui Radu Anton Roman, regretatul gastronom.

- Gogosele aromate cu flori de salcam este un desert delicios cu care tanti Elvira din satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, isi rasfata nepotii ori de cate ori acestia ii trec pragul. Reteta este pastrata cu sfintenie de aceasta, fiind mostenita de la bunica ei. "Cand eram copii nu gaseam…

- Urzicile sunt plantele care, asemeni spanacului, vestesc inceputul primaverii cu fast. Deși pișca atunci cand le culegem, gustul lor este unul deosebit de bun cand le gatim. INGREDIENTE • 6 gramezi urzici • 1 lingura faina • 3 caței usturoi • 1 ceapa mare MOD DE PREPARARE 1. Spala bine urzicile, folosind…

- Dupa ce și-a uimit fanii cu rețeta pentru paine de casa și ciorba de perișoare, Mirela Vaida a reușit sa-i bucure din pe cei din mediul online. Frumoasa prezentatoare TV a pregatit supa de pui de țara cu taiței de casa și a impartașit rețeta pe canalul sau de YouTube. Iata de ce ingrediente ai nevoie…

- Mancare veche romaneasca care se gateste primavara, ciorba de salata verde este delicioasa. Reteta preparatului gustos o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- O reteta simpla si usor de preparat, cascavalul la capac este delucuis, daca stii cum sa-l gatesto. Reteta preparatului o regasim la Radu Anton Roman, un gazetar indragostit de bucatarie care ne arata pasii pe care trebuie sa-i urmam.