Stiri pe aceeasi tema

- Iți este pofta de ceva dulce sau ai musafiri și nu mai știi cu ce sa ii surprinzi? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru prajitura „Ochi dulci”. Iata de ce ingrediente avem nevoie.

- Tocmai ai termina munca pe ziua de azi și vrei sa iți delectezi papilele gustative cu un desert pe masura?! Ei bine, noi iți prezentam prajitura cu mere la tigaie, care este cu adevarat un desert delicios, gata in doar cateva minute! Vezi care sunt ingredientele de care ai nevoie și treci la treaba!

- Mucenicii se sarbatoresc in fiecare an pe 9 martie atunci cand Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe cei 40 de Sfinti Mucenici. Daca vrei sa-ți surprinzi familia cu un desert tradițional delicios, noi iți prezentam cea mai simpla rețeta. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi!

- Prajitura cu dovleac copt și nuca este desertul special pe care il cautai de multa vreme. Combinația dintre aroma copilariei, data de dovlecul copt, și nuca macinata este ingenioasa și iți va incanta papilele gustative. O rețeta simpla și delicioasa pentru familia ta!

- E duminica și vrei sa-ți surprinzi familia cu un desert simplu și rapid. Noi iți propunem pentru astazi rețeta de prajitura ora 12. Iata care sunt pașii și de ce ingrediente ai nevoie.

- Ți-e pofta de ceva dulce, dar nu ai prea mult timp la dispoziție de petrecut in bucatarie? Nicio grija. Iți prezentam noi o rețeta simpla de prajitura cu ciocolata, gata in doar cateva minute. In plus, desertul irezistibil se realizeaza fara crema de branza, fara faina și, mai ales, fara cuptor. Ingredientele…

- Primavara se apropie cu pași repezi, iar prajiturile cu vișine vor fi alegerea perfecta pentru acest sezon. O prajitura cu vișine clasica și delicioasa poate fi pregatita și de cei mai puțin experimentați in ale cofetariei. Iata cea mai smpla rețeta!

- Daca vrei sa prepari o prajitura destul de simpla, dar foarte gustoasa, prajitura cu iaurt și prune este alegerea potrivita. Noi iți prezentam o rețeta ieftina și delicoasa cu care iți vei surprinde familia.