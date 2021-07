Stiri pe aceeasi tema

- Exista o vorba celebra care susține ca dragostea dureaza doar trei ani, insa unii cercetatori au incercat sa contrazica aceasta afirmație. Astfel, in urma unui sondaj, aceștia au descoperit trucul care te asigura ca partenerul nu o sa plece de langa tine. Se pare ca exista totuși o cheie pentru un mariaj…

- O tragedie infioratoare a avut loc miercuri noapte, in județul Gorj. O tanara de 19 ani a fost ucisa cu brutalitate de fostul iubit. Crima odioasa in Gorj. Incidentul socant a avut loc in comuna Baia de Fier. Tanara ar fi fost injunghiata de fostul iubit, in varsta de 20 de ani, dupa ce aceasta i-ar…

- Tragedie langa Kiev, Ucraina, dupa ce un Volkswagen Golf in care se aflau nu mai putin de 16 persoane, s-a rasturnat pe un drum din Revne. Un grav accident de circulatie s-a produs, duminica seara, pe un drum din Ucraina, dupa ce o masina in care se aflau 16 oameni, s-a rasturnat. ATP Motors. Campanii…

- Aproape 40 de persoane si-au pierdut viata in sud-estul Boliviei, dupa ce un autocar a cazut intr-o prapastie, au anuntat luni autoritatile locale. Accident cumplit in Bolivia. Potrivit oficialilor bolivieni, este vorba de cea mai mare tragedie rutiera de la inceputul anului in aceasta tara, relateaza…

- Atunci cand vine vorba despre cele doua evenimente importante din viața omului, nașterea și moartea, acestea sunt marcate de anumite tradiții și obiceiuri, pastrate din cele mai vechi timpuri. Din pacate, moartea unei persoane dragi aduce tristețe. Insa, cu toate astea, membrii familiei sunt nevoiți…

- Douasprezece persoane au murit si alte 26 au fost ranite in urma unui accident grav produs in Turcia, in noaptea de sambata spre duminica. Accidentul s-a produs in provincia Van și a fost implicat un autobuz care transporta migranti ilegali din Afganistan, Pakistan si Bangladesh, a informat prefectura…

Mare atenție la cata apa beți pe zi! Intoxicatia cu apa poate fi fatala Cu toții știm ca recomandarea specialiștilor este sa bem cel puțin doi litri de apa pe zi pentru a fi sanatoși, a nu avea probleme renale sau cu…

Descoperire șocanta: Politista de la DGA gasita moarta in fata blocului in care locuia O polițista de la Directia Generala Anticoruptie a fost gasita moarta in fata blocului in care locuia. Anchetatorii au deschis o…