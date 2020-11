Cum faci bezele acasă. Secretul desertului pufos la interior, tare la exterior Mici deserturi devenite in ultima perioada tot mai apreciate, cunoscute din franțuzescul ”meringue”, fara o origine cunoscuta, bezelele ne indulcesc inca de la inceputul secolului XVI. Un desert simplu, facut din albuș de ou și zahar, are, totuși, secretele lui. Unul dintre ele, zeama de lamaie. Rețeta de bezele: ingrediente și mod de preparare De-a […] The post Cum faci bezele acasa. Secretul desertului pufos la interior, tare la exterior appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

