- Știi ce-i aia o cravata vegan? E o cravata din material sintetic. Mohamed Geraldez, un antreprenor din California, a venit la București și ne-a povestit cum i-a venit ideea sa vanda cravate sintetice, la 40 de dolari bucata. Iar clienții platesc, bucuroși ca salveaza viermii de matase. StartupCafe.ro…

- Doi tineri din București au renunțat la job-urile permanente și se ocupa acum de propria lor afacere online cu produse destinate iubitorilor de pisici. Cu un credit pentru afaceri mici, luat de la banca, magazinul și-a triplat, in 2017, cifra de afaceri, profitul și numarul de angajați. Antreprenorii…

- Libra Internet Bank a lansat o platforma de creditare inovatoare, usor si rapid de integrat de catre orice posesor de magazin online si care ofera clientilor posibilitatea sa obtina un credit online, in numai cateva ore. Noua platforma de creditare a Libra Internet Bank ofera multiple avantaje…

- BUCURESTI, 8 mart — Sputnik, Doina Crainic. Euro este o greșeala si, în cele din urma, va eșua, a declarat Matteo Salvini, liderul partidului eurosceptic din Italia Lega Nord, dupa ce coaliția de centru-dreapta a obținut peste 37% din voturi la alegerile generale, desi nu a reușit…

- Esteto.ro, magazin online cu produse beauty deținut de antreprenorul Octavian Jomir, și-a dublat cifra de afaceri în 2017, atingând pragul de 1,5 milioane de euro. În cei 5 ani de la înființarea business-ului, s-au plasat peste 100.000 de comenzi online pe esteto.ro, în…

- BMan, singurul magazin online de moda masculina care ofera produse vestimentare pe masura barbaților din România, a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de un milion de euro, cu 110% mai mult fața de anul anterior. Creșterea business-ului BMan s-a datorat investițiilor…