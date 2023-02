Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investițiilor Europene - Marcel Bolos a anunțat o noua amanare pentru voucherele educaționale. Acestea ar fi trebuit sa ajunga in luna februarie la zeci de mii de copii aflati in situații vulnerabile. Inițial , aplimentarea voucherelor educaționale a fost anunțata pentu ianuarie-februarie.Marcel…

- Presedintele Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, in discursul adresat natiunii, ca 30 de rachete rusesti au fost lansate asupra Ucrainei in cursul zile, 20 fiind doborate de apararea antiaeriana ucraineana. El a mai spus ca ruscismul trebuie oprit, asa cum lumea libera a oprit nazismul. Fii…

- "Exista cinci mituri principale despre vindecare, ce pot sa preia, in totalitate, puterea psihica si emotionala a unei persoane si sa faca vindecarea aproape imposibila. Fiecare dintre ele sustine constiinta ranilor, care serveste mult mai mult la slabirea corpului, decat la remedierea lui. Aceste modele…

- Numerarul are niște elemente și particularitați care țin de suveranitatea, identitatea și politicile monetare ale fiecarui stat. Drept urmare, nu putem renunța complet la numerar, dar putem limita utilizarea lui. Aceasta este parerea lui Bogdan Patru,...

- „Austria nu trebuie sa ne calce in picioare și sa ne joace intre aceste, cu acest joc dublu Sofia - Viena. Romania trebuie sa schimbe strategia si sa joace major, sa nu mai stam in genunchi și sa dam cu pumnul in masa acolo unde putem, putem in foarte multe locuri, pentru ca șansa Romaniei este asta.Daca…

- Adina Comsa, Iasi: "Bunica mea are 78 de ani si locuieste singura. Noi i-am propus sa se mute cu noi, dar nu vrea sa plece din casa ei. Asa ca o vizitam de cate ori putem, pentru ca parintii mei muncesc in strainatate iar eu si sotul meu lucram. De obicei, ea se descurca dar am observat ca in aceasta…

- Top 10 cele mai dese urgențe stomatologice. Ce trebuie sa facem pana ajungem la medic! „Durerea de dinți și urgențele stomatologice, in general, ne dau peste cap planurile de zi cu zi și sunt cu atat mai neplacute cu cat apar mai ales in timpul vacanțelor ori cand suntem la munca și ne scade productivitatea.…

- Leziunile pulmonare intalnite la utilizatorii de dispozitive electronice si tutun incalzit sunt simulare cu cele de la COVID – dispnee, cu insuficienta respiratorie, cu tuse, cu scaderea saturatiei, a declarat managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Beatrice Mahler, in contextul…