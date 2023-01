Stiri pe aceeasi tema

- Aflați in Arestul Central al Poliției de mai bine de o saptamana, frații Andrew și Tristan Tate par doi oameni total schimbați. Conform unor marturii venite din partea unor persoane arestate in alte dosare, cei doi sunt cu totul altfel decat erau cunoscuți de pe platformele de socializare.

- Dupa cum redacția Playtech Știri deja a scris, frații Tate au fost arestați pentru 30 de zile și puși sub acuzarea de trafic de persoane. In urma cu trei zile DIICOT anunța sechestrul pus pe mașinile de lux deținute de cei doi, precum și asupra unor imobile deținute de Andrew și Tristan Tate in Romania.…

- Cazul fraților Tate a ajuns și in atenția Arhiespicopului Tomisului, care se pare ca e la curent și cu știrile mondene. IPS Teodosie a anunțat ca se roaga pentru frații Andrew și Tristan Tate. „Cand aduni mai mult decat trebuie, ești, cum zice Mantuitorul, Mamonar! Asta e o blasfemie, o batjocura, e…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, ajuns in atenția publicului in pandemie, cand a refuzat sa nu mai impartașeasca oamenii cu aceeași lingurița, in ciuda indicațiilor medicilor, face din nou spectacol. Teodosie face acum turul inchisorilor și descinde pe mare, pentru a oficia slujba de Boboteaza.…

- Un nou scandal a izbucnit in showbizul monden, dupa ce Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv timp de 30 de zile pentru sechestrare și trafic de persoane. Cine este artista din Romania care-l acuza pe Tristan Tate de faptul ca ar fi dezvaluit imagini compromițatoare din intimitatea lor. Alexandra…

- O fosta regina a frumuseții, care a fost numita ”Wifey” de catre Andrew Tate, a susținut ca a discutat despre arestarea lui cu extremiștii islamici care conduc Afganistanul.„Sunt ingrijorați de Andrew Tate și ne intreaba daca este inca liber”, a scris sambata pe Twitter fosta Miss New Jersey, Sameera…

- Procurorii DIICOT au emis primul comunicat cu noi informații despre dosarul in care sunt cercetați frații Tate, care au fost reținuți pentru 24 de ore noaptea trecuta. Andrew și Tristan Tate sunt doi dintre cei patru suspecți audiați și reținuți joi sub acuzațiile de „constituire a unui grup infracțional…

- Cei doi frați britanici, Andrew și Tristan Tate, vizați joi de percheziții DIICOT, sub acuzația ca au sechestrat doua fete, au fost reținuți pentru 24 de ore, informeaza Antena 3. Pe numele celor doi a fost deschis un dosar penal in care sunt cercetați pentru trafic de persoane și viol. Î ...