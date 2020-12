Stiri pe aceeasi tema

- Jurata X Factor vine in platoul Chefi la cutite sa impresioneze atat juratii, cat si telespectatorii cu mancare indiana. Toti cei care au primit cutitul in cadrul degustarilor pe nevazute incep lupta pentru a ocupa un loc in echipele chefilor. Aproape 150 de candidati se vor intrece…

- Pe vremea in care era o simpla adolescenta, Loredana Groza era innebunita dupa, ați ghicit: Ștefan Banica Jr! Nu, nu doar noi spunem asta, ci declarațiile facute de catre artista chiar in cadrul emisiunii ”X Factor”, de fața cu Banica! Blondina era ”topita” dupa colegul sau de scena in perioada ”Liceenii”!

- Pe langa cariera profesionala de succes, Loredana Groza se bucura de o casnicie de vis, care dureaza de mai bine de 22 de ani. Care este secretul, dar mai ales, cum mențin artista și soțul flacara pasiunii aprinsa? Jurata de la ”X Factor” a dat carțile pe fața!

- Intr-un interviu la Sinteza Zilei, Loredana Groza a vorbit despre cum a fost ea harțuita la școala de profesori și ce impact a avut acest lucru asupra ei. Dezvaluirile artistei, care este jurata la X-Factor, vin in lumina filmulețului recent in care o copila este batuta de alte fete de varsta ei, care…