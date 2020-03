Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a fost testat pozitiv pentru coronavirus si se afla in autoizolare, dar va continua sa conduca eforturile guvernului de combatere a pandemiei. ”In ultimele 24 de ore, am dezvoltat simptome usoare si am fost testat pozitiv la coronavirus. Ma aflu acum in autoizolare,…

- Romania are 1.029 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 123 de noi cazuri fața de data de 25 martie și tot in scadere fața de 24 martie, cand au aparut 144 de noi cazuri. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost mai mare cu 186 de persoane. The post Date oficiale…

- Nivelul transmiterii noului coronavirus in Olanda a incetinit in mod semnificativ, unde o persoana infectata contamineaza in prezent doar o singura alta persoana, fata de doua persoane anterior, potrivit unor estimari, a anuntat miercuri Institutul National olandez de Sanatate Publica, relateaza Reuters,…

- Bilantul deceselor persoanelor diagnosticate cu coronavirus a ajuns la 12, Grupul de Comunicare Strategica anuntand marti seara, alte doua decese, o femeie de 64 de ani, din judetul Suceava si un barbat de 74 de ani din judetul Ialomita, De asemenea, a precizat ca la precedentul bilant, decesul indicat…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…

- A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat in varsta de 71 ani, din Suceava, confirmat pozitiv pe data de 23.03.2020, internat la Spitalul Județean Suceava din 21.03.2020.…

- Autoritațile au anunțat duminica dimineața primul deces din cauza noului coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba despre un pacient care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Bilanțul infectarilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 433, raportarea oficiala de duminica…

- Noul tip de coronavirus care afecteaza intreaga planeta și care ne-a obligat deja pe mulți dintre noi sa ne schimbam rapid stilul de viața reprezinta un real pericol. Sursa Zilei lanseaza un apel la conștientizare: simpli cetațeni și autoritați, cu toții trebuie sa ințelegem amenințarea reala a acestei…