Cum fac oamenii din SRI bani frumoși cu sistemul antigrindină acționat la fiecare ploaie In mijlocul unei crize de precipitații care afecteaza grav agricultura romaneasca, fermierii acuza sistemul național antigrindina de ineficiența și corupție. Recent, un fermier a fost arestat dupa ce a filmat o ploaie insipida in zona rurala, comparativ cu precipitațiile abundente din orașe, ridicand intrebari serioase despre corectitudinea și transparența sistemului. Cu afaceri de milioane și […] The post Cum fac oamenii din SRI bani frumoși cu sistemul antigrindina acționat la fiecare ploaie appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul unei crize de precipitații care afecteaza grav agricultura romaneasca, fermierii acuza sistemul național antigrindina de ineficiența și corupție. Recent, un fermier a fost arestat dupa ce a filmat o ploaie insipida in zona rurala, comparativ cu precipitațiile abundente din orașe, ridicand…

- Conform unei teorii clasice, originea vieții ar putea fi rezultatul replicarii ARN-ului. Recent, oamenii de știința au facut progrese semnificative in incercarea de a recrea acest proces in laborator. Echipa de cercetare de la Institutul Salk din SUA a reușit sa creeze o molecula de ARN capabila sa…

- Pe o strada din satul Sannicoara, comuna Apahida, fiecare ploaie este așteptata cu groaza de locuitori. De ani de zile, canalizarea de pe Aviator Traian Darjan se revarsa, iar dejecțiile și mizeria se scurg pe strada principala. Oamenii zic ca dejecțiile ajung chiar și la un parau din zona, situația…

- In lumea noastra, unde inteligența este adesea asociata cu creierul și sistemele nervoase complexe, natura ne surprinde din nou prin comportamentele uimitoare ale unor plante. Recent, un studiu controversat susține ca anumite specii de plante pot fi considerate inteligente, redefinind modul in care…

- „Cifrele nu mint”, este mesajul lui George Tuța, candidatul PSD-PNL, dupa ce Clotilde Armand a cerut renumararea voturilor pentru Primaria Sectorului 1 al Capitalei. „Cifrele nu mint. Oamenii au votat pentru recladirea Capitalei Capitalei. Orice calcul arata tot asta. Nimeni nu mai poate intoarce votul…

- O astfel de confirmare a venit Taiwan, unde din generație in generație s-a transmis legenda oamenilor mici, cu pielea inchisa la culoare. Acest popor traiau in munți, vorbeau intr-o limba de neințeles și au disparut in mod ciudat.Pana acum, nu au existat dovezi materiale ale mitului, ba chiar exista…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Justiției, Alina Gorghiu, susține ca ”Toata lumea va ajunge, mai devreme sau mai tarziu, sa suporte consecințele propriilor fapte penale.”Dupa 33 de ani, un fugar condamnat pentru omor in Romania, a fost adus in țara. ”Am demonstrat ca nimeni nu e Dumnezeu. Statul roman…

- Turcii au boicotat cafenelele si restaurantele, in acest weekend, pe motiv ca practica preturi exorbitante, aceasta fiind prima actiune de acest fel dupa mai multi ani de spirala inflationista. Apelul lansat pe rețelele sociale de boicotare a cafenelelor a avut ecou, iar turcii au raspuns in numar…