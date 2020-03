Cum fac fata nemtii crizei: "Kurzarbeit", pentru a evita concedierile Camera de Comert si Industrie Romano-Germana a venit cu o propunere, menita sa ne ajute intregul mediu de business sa treaca peste criza provocata de coronavirus.



Propunerea vorbeste despre un model care a dat roade in Germania, acela in care angajatorii lupta pentru angajatii lor pentru ca, odata ce criza va trece, va urma o alta criza, aceea de a gasi personal calificat si echipe functionale.



Mai exact, comunitatea germana de business din Romania, cel mai important partener economic al Romaniei, care a creat peste 270.000 de locuri de munca in tara noastra, propune o solutie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

