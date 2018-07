Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor surse politice, nu mai putin de 24 de filiale liberale sunt pregatite sa ceara demisia lui Ludovic Orban din fruntea PNL. Astfel, tot mai multi liberali sunt nemultumiti de felul in care Ludovic Orban conduce cel mai mare partid de opoziție din Romania, motiv pentru care in interiorul…

- In perioada 25 – 30.06.2018 inspectorii D.S.V.S.A. Gorj au efectuat controale si verificari in mai multe unitați aflate pe raza județului Gorj. In urma verificarilor au fost amendate un fast-food, o patiserie, un magazin alimentar și o persoana fizica. „In timpul controalelor efectuate in aceasta…

- Angajatii magazinelor spun ca sunt doar niste erori, insa cei defavorizati sunt intotdeauna clientii, informeaza Romania TV. "Una scria la raft si alta la casa cand incasau si spuneau ca au gresit, n-au avut timp si cand te duceai erau preturile...diferente foarte mari", a spus o clienta. Citeste…

- Alex și Alexandra au aflat vineri de dimineața, in Virgin Tonic, ultima provocare pe care trebuie sa o duca la bun sfarșit pentru Dragoste pe semnatura. Dupa o saptamana plina de provocari, cuplul nostru curajos a dat de un obstacol. Vineri de dimineața, Alexandra a plecat din țara in team building,…

- Cei mai multi romani aleg sa isi petreaca concediul la mare, pe litoralul romanesc. Anul acesta, alaturi de angajatii companiilor private si salariatii din sectorul de stat isi pot planifica un concediu reusit si accesibil in Romania, prin intermediul voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sectorul…

- Consiliul Național al Federației SANITAS din Romania anunța ca in urma discuțiilor de vineri cu autoritațile, soluția pe termen scurt pentru angajații ale caror venituri au fost diminuate presupune acordarea unor stimulente financiare lunare in limita a doua salarii minime brute pe țara, care sa acopere…

- Rotisserie Style Chicken este disponibil in restaurantele Subway in varianta de 15 cm si 30 cm Sub, wrap sau salata. Atunci cand ti-e pofta de carne suculenta, plina de savoare, alege Rotisserie!” Este indemnul pe care Subway il adreseaza clientilor sai. Oferta este valabila pentru o perioada limitata…