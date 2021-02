Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care se abroga prevederile Legii 173/2020, referitoare la interzicerea, pe o perioada de doi ani, a vanzarii participatiilor detinute de stat la companii, a declarat prim-ministrul Florin Citu, citat de Agerpres.

- Listarea la bursa a unor pachete minoritare de actiuni in companii de stat nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare, de a face investitii, de care, evident, va beneficia fiecare roman, considera ministrul Energiei, Virgil Popescu. Guvernul a adoptat, miercuri, proiectul de lege pentru modificarea…

- ”Citu – vanzatorul Romaniei! Abrogarea legii PSD prin care interziceam vanzarea companiilor romanesti in plina criza este cea mai mare crima economica! Ne vom opune in Parlament acestei aberatii! Si, daca va fi nevoie, vom protesta si in strada, alaturi de toti romanii care se opun devalizarii celor…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege prin care se abroga prevederile Legii 173/2020, referitoare la interzicerea, pe o perioada de doi ani, a vanzarii participatiilor detinute de stat la companii, a declarat prim-ministrul Florin Citu. "In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobat un proiect de lege…

- Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare si de a face investitii, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu. "Ca in povestea cu…

- Statul trebuie sa fie actionar majoritar in toate societatile si companiile de interes strategic national, iar listarea unor pachete minoritare de actiuni pe bursa nu inseamna privatizare, ci sansa de modernizare si de a face investitii, sustine ministrul Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres.…

- Deputatul PSD Bogdan Ivan, recent ales in aceasta funcție, atrage atenția ca aproximativ 30.000 de companii cu capital romanesc risca sa ajunga intr-o situație de executare silita la finalul acestui an. Potrivit parlamentarului, ordonanta care permite esalonarea platilor catre stat expira la data de…